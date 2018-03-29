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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

В «Самарских коммунальных системах» презентовали новейшие трубы, созданные из ПВХ с помощью молекулярной ориентации

29 марта 2018 13:52
127
В «Самарских коммунальных системах» презентовали новейшие трубы, созданные из ПВХ с помощью молекулярной ориентации
Возможно, именно такие трубы появятся в ближайшем ремонтном сезоне в городе.

В «Самарских коммунальных системах» еженедельно проводится технический совет, на котором ведущие предприятия отрасли презентуют свои технологии и разработки. Многие из них уже вошли в арсенал СКС и используются на объектах самарского водоснабжения и водоотведения.

В минувшую среду состоялась презентация труб, созданных компанией Molecor при помощи уникальной, можно сказать, революционной технологии – молекулярной ориентации. Представленные трубы обладают особой упругостью, ударопрочностью и гибкостью, могут монтироваться в любых погодных условиях.

Сейчас они успешно применяются в различных отраслях в Италии, Испании, Франции, Канаде. Трубы уже доказали свои преимущества: возможность монтажа и эксплуатации труб и в земле, и на открытом пространстве; увеличенную пропускную способность, которая сокращает падение давления в трубах и энергозатраты на транспортировку; минимальную вероятность возникновения гидроударов, а также заявленный срок эксплуатации, превышающий 50 лет. Кроме того, специалисты отмечают, что при утилизации труб, созданных по технологии молекулярной ориентации, оказывается наименьшее влияние на экологию.
В Самаре эту продукцию представляет санкт-петербургская фирма «PH factor». Они провели презентацию труб для специалистов «Самарских коммунальных систем». По итогам технического совета СКС приняли решение определить экспериментальный участок и провести пробную укладку новейших труб ПВХ-О 500.
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