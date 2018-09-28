В Самаре жителям домов без счетчиков придется заплатить за горячую воду на 50% больше
28 сентября 2018 09:51
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В сентябре теплоэнергетики выполнят начисления за тепло и горячую воду управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК Самары и Тольятти с учетом повышающих коэффициентов на норматив потребления. Это коснется домов, в которых не установили счетчики до 1 сентября 2018 года, пишет 63.ру.
— При наличии технической возможности УК, ЖСК, ТСЖ обязаны устанавливать обещедомовые приборы учета и следить за их исправностью, своевременно производить поверку и замену. Те же исполнители коммунальных услуг, кто проигнорировал постановление правительства, будут платить на 10% больше за тепло и на 50% — за горячую воду, — рассказал директор самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Константин Дзюин.
По его словам, увеличение счетов управляющие компании могут перераспределить на собственников жилья. Поэтому жильцам лучше проверить свои УК, ТСЖ и ЖСК на наличие общедомовых приборов учета. Если же счетчики отсутствуют, то необходимо потребовать их установки.
В сентябре теплоэнергетики также разослали красные квитанции жителям, которые не платят за горячую воду. В них указаны пени за просрочку платежей. Если клиенты затянут с долгами на срок от 31 до 90 дней, придется отдавать 1/300 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день (около 0,24% от размера долга). А если должники не будут платить по счетам более 91 дня, то пени составят 1/130 от ставки рефинансирования Центробанка за каждый день (около 0,55% от размера долга).
Фото pixabay.com
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