В Самаре заменили 610 крышек люков, прочистили 211 километров труб

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Воровство и порча крышек люков – одна из общих проблем владельцев подземных коммуникаций. Только за 10 месяцев этого года пришлось заменить 610 украденных или сломанных крышек люков от водопроводных и канализационных колодцев. И это уже больше, чем за весь прошлый год. Нередко снимают оптом: этим летом двое молодых людей украли крышки от 16-ти канализационных и водопроводных люков в Промышленном районе Самары. Правда, пользовались крышками похитители недолго – с наживой в руках их задержали сотрудники ДПС. Злоумышленники свою вину признали и по суду получили 6 месяцев исправительных работ. Похищенное имущество вернули в «РКС-Самара».Работники компании с января по ноябрь отремонтировали 479 водопроводных и 454 канализационных колодца, проверили работу 20 тысяч задвижек, 546 из которых отремонтировали и 299 заменили. Задвижки – это запорная арматура в колодце, с ее помощью регулируется система водоснабжения, переключаются потоки воды. Это позволяет во время аварийно-восстановительных работ сохранять воду для большинства жителей. А чтобы вода вовремя и без препятствий уходила в канализацию, сотрудники профильного цеха «РКС-Самара» промыли 211 километров канализационных труб.Профилактика и ремонт всего оборудования ведется непрерывно. Жители ее почти не видят, но именно эта работа позволяет предотвратить серьезные технологические сбои на сетях водоснабжения и канализации.