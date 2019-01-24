В Самаре восстановление теплоснабжения в отключенных домах ожидается к 16:00

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По состоянию на 12:00 заполнение теплопровода 1000 мм завершено, идет повышение давления, которое достигнет нормы в течение часа. После этого УК приступят к подключению домов. Восстановление теплоснабжения ожидается к 16:00.Более 700 сотрудников администраций, социальных служб, управляющих компаний осуществляю поквартирный обход домов и работу с населением. По заявкам жителей Промышленного и Кировского района выдано 379 обогревателей.Тепло начинает поступать в квартиры домов микрорайона 14 и 14а (ул. Г. Димитрова, Ташкентская, Московское шоссе, Стара-Загора), сообщает Департамент информполитики региона.Фото Департамента.