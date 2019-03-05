В Самаре ведутся работы на трубопроводе 900 мм на Заводском шоссе
5 марта 2019 12:46
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По информации АО "ПТС" в связи с проведением ремонтных работ на трубопроводе 900 мм ограничено теплоснабжение в 13 МКД, 2 детских садах, 2 учебных заведениях, 45 прочих объектах. В настоящее время проводится переключение потребителей на обратный трубопровод, сообщает в своем твиттере Владимир Василенко.
Ориентировочное время проведения работ с 9.00 до 23.00.
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