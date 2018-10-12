В Самаре работает «горячая линия» по вопросам отопления

78

Так в Самаре запущена «горячая линия», по которой горожане могут обращаться с возникшими проблемами по подключению к теплу. Как и в предыдущие годы, у жителей есть возможность передавать свои обращения по телефонам как районных администраций, так и Департамента городского хозяйства и экологии. Все вопросы, поступившие на «горячую линию», находятся на контроле специалистов до полного их исполнения.Телефоны «горячей линии» внутригородских районов Самары:Железнодорожный район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района – 339-01-53 — с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района – 339-01-50 (круглосуточно);Кировский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района — 995-03-87 с 08:30 до 17.30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района — 995-05-26 (круглосуточно);Красноглинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района — 950-49-66 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района — 950-03-13 (круглосуточно);Ленинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района — 339-27-60 — с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района — 339-27-74 (круглосуточно);Октябрьский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района — 335-45-17 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни), с 08:30 до 16:30 (в выходные дни); оперативный дежурный района — 334-57-39 (круглосуточно);Промышленный район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района — 995-40-27 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района — 995-00-59 (круглосуточно);Самарский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района — 333-54-18 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района — 333-39-53 (круглосуточно);Советский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района — 262-03-81 — с 08:30 до 17:30 (в рабочее время, пятница — до 16:30); оперативный дежурный района — 262-46-21 (круглосуточно);Куйбышевский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района — 330-68-32 — с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативно-диспетчерская служба района — 330-05-54 (круглосуточно).Кроме того, работает «горячая линия» Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара: 266-56-22 — с 08:30 до 17:30 (в рабочее время, пятница — до 16:30); 266-54-54 – круглосуточно, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com