В Самаре продолжается замена коллектора, подающего стоки на городские очистные канализационные сооружения
22 января 2019 09:20
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Сточные воды, собранные со всей Самары, перекачиваются на городские очистные канализационные сооружения, где проходят механическую, биологическую и химическую очистку. Три канализационных коллектора диаметром 1200 и 1400 мм находятся именно здесь, на подходе к ГОКСу. Прокладывали коллекторы в 1974 по территориям, на которых в то время выращивалась сельхозпродукция.
За 45 лет многое изменилось. Местность заболотилась грунтовыми водами, земельные участки стали частными, отведены, в том числе, под жилищное строительство. Только коллекторы продолжают свою работу без каких-либо реконструкций и замен. Новые здания возводятся сегодня в неприятной близи от мощных коллекторов с высокой степенью износа. Так, жители домов по ул.Солженицына уже становились свидетелями технологических сбоев и аварийно-восстановительных работ на одном из коллекторов. Тогда сотрудники «РКС-Самара» заменили 24 метра трубопровода.
В конце прошлого года была достигнута принципиальная договоренность «РКС-Самара» и руководства Самары о замене протяженного участка одного из коллекторов диаметром 1200, на котором уже происходили аварийные ситуации. Было проведено несколько различных обследований и установлено, что два стальных участка коллектора за 45 лет службы под воздействием агрессивной среды износились практически до состояния фольги. Железобетонная часть коллектора находится в удовлетворительном состоянии.
В декабре 2018 года - начале 2019 года работники «РКС-Самара» провели замену 41 метра канализационных труб на сложном извилистом участке. На текущей неделе к работам должен приступить подрядчик, который заменит еще 800 метров коллектора.
Стоимость работ – около 40 млн. рублей. Источник финансирования – реинвестированная арендная плата – механизм, предусмотренный законодательством, когда «РКС-Самара» арендные платежи по согласованию с городом направляют не в МП «Самараводоканал», а на финансирование необходимых работ, которые не были предусмотрены заказчиком в инвестиционной программе.
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