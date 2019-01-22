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В Самаре продолжается замена коллектора, подающего стоки на городские очистные канализационные сооружения

22 января 2019 09:20
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В Самаре продолжается замена коллектора, подающего стоки на городские очистные канализационные сооружения Ему уже 45 лет.
Ему уже 45 лет.

Сточные воды, собранные со всей Самары, перекачиваются на городские очистные канализационные сооружения, где проходят механическую, биологическую и химическую очистку. Три канализационных коллектора диаметром 1200 и 1400 мм находятся именно здесь, на подходе к ГОКСу. Прокладывали коллекторы в 1974 по территориям, на которых в то время выращивалась сельхозпродукция.

За 45 лет многое изменилось. Местность заболотилась грунтовыми водами, земельные участки стали частными, отведены, в том числе, под жилищное строительство. Только коллекторы продолжают свою работу без каких-либо реконструкций и замен. Новые здания возводятся сегодня в неприятной близи от мощных коллекторов с высокой степенью износа. Так, жители домов по ул.Солженицына уже становились свидетелями технологических сбоев и аварийно-восстановительных работ на одном из коллекторов. Тогда сотрудники «РКС-Самара» заменили 24 метра трубопровода.

В конце прошлого года была достигнута принципиальная договоренность «РКС-Самара» и руководства Самары о замене протяженного участка одного из коллекторов диаметром 1200, на котором уже происходили аварийные ситуации. Было проведено несколько различных обследований и установлено, что два стальных участка коллектора за 45 лет службы под воздействием агрессивной среды износились практически до состояния фольги. Железобетонная часть коллектора находится в удовлетворительном состоянии.
В декабре 2018 года - начале 2019 года работники «РКС-Самара» провели замену 41 метра канализационных труб на сложном извилистом участке. На текущей неделе к работам должен приступить подрядчик, который заменит еще 800 метров коллектора.

Стоимость работ – около 40 млн. рублей. Источник финансирования – реинвестированная арендная плата – механизм, предусмотренный законодательством, когда «РКС-Самара» арендные платежи по согласованию с городом направляют не в МП «Самараводоканал», а на финансирование необходимых работ, которые не были предусмотрены заказчиком в инвестиционной программе.
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