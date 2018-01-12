В Самаре повысят температуру горячей воды
12 января 2018 11:58
124
В связи с прогнозируемым похолоданием сегодня в течение дня теплоисточники «Т Плюс Самара» повысят температуру отпускаемой потребителям горячей воды. Теплоэнергетики убедительно просят горожан максимально осторожно обращаться с горячей водой и не разрешать пользоваться системой горячего водоснабжения детям без присмотра взрослых! Чтобы в краны жителей города не поступила горячая вода излишней температуры, руководство Самарского филиала «Т Плюс» и «Предприятия тепловых сетей» рекомендует управляющим компаниям, эксплуатирующим жилые дома с открытой системой водоразбора без регуляторов температуры ГВС, перейти на горячее водоснабжение с обратного трубопровода.
Кроме того, теплоэнергетики напоминают жителям региона, что тепловые сети являются опасными производственными объектами, вблизи которых необходимо соблюдать обязательные правила безопасности. В случае возникновения повреждений горячая вода может представлять опасность для здоровья и жизни горожан, и особенно детей, которые по незнанию могут игнорировать простые правила безопасности. Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов, сообщает Т Плюс Самара.
Правило №1: Если вы увидели парение или выход горячей воды из-под асфальта или земли, в первую очередь отойдите от места повреждения на безопасное расстояние.
Правило №2: Сообщите о повреждении в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; круглосуточная интернет-приемная АО «ПТС» (г.Самара) - http://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00.
Правило №3: Предупредите об опасности других граждан, находящихся поблизости от места повреждения.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
11 января 2018 11:34
Они располагались рядом с рынком, который власти пытаются полностью снести уже не один год. Благоустройство региона
467
11 января 2018 10:35
В настоящее время заключается контракт с подрядной организацией. Благоустройство региона
347
10 января 2018 10:47
Место аварии ищут вторую неделю. Благоустройство региона
357
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017 16:06Как выбрать мебель для офиса?
Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов. Капитальный ремонт в Самаре
547
25 ноября 2017 10:04
Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
252
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10717
Всё в Дом
8 ноября 2017 21:16
Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
559
3 ноября 2017 17:02
Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
259
1 ноября 2017 12:50Купить детскую ванночку
Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания. Всё в Дом
427
ЖКХ
12 января 2018 11:58
Горожан просят быть осторожней. ЖКХ
122
9 января 2018 19:11
ЖКХ
229
7 января 2018 19:59
Сегодня в дневную смену на улицы города вышли 100 спецмашин и 140 человек персонала. Ночью же планируется использовать почти вдвое больше ресурсов с привлечением... ЖКХ
1077
Экология
9 января 2018 11:50
К выходным первой рабочей недели 2018 года синоптики обещают похолодание до минус 23 градусов. Экология
622
29 декабря 2017 14:06
В субботу в Самарской области сохранится теплая погода. Экология
216
28 декабря 2017 09:55
В новогодние праздники погода в регионе будет неустойчивой. Экология
3353
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6167
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2323
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9250
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2859
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
11115
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3252
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3035
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1824
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2225
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2119
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1769
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3397
Мероприятия