В Самаре повысят температуру горячей воды

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В связи с прогнозируемым похолоданием сегодня в течение дня теплоисточники «Т Плюс Самара» повысят температуру отпускаемой потребителям горячей воды. Теплоэнергетики убедительно просят горожан максимально осторожно обращаться с горячей водой и не разрешать пользоваться системой горячего водоснабжения детям без присмотра взрослых! Чтобы в краны жителей города не поступила горячая вода излишней температуры, руководство Самарского филиала «Т Плюс» и «Предприятия тепловых сетей» рекомендует управляющим компаниям, эксплуатирующим жилые дома с открытой системой водоразбора без регуляторов температуры ГВС, перейти на горячее водоснабжение с обратного трубопровода.Кроме того, теплоэнергетики напоминают жителям региона, что тепловые сети являются опасными производственными объектами, вблизи которых необходимо соблюдать обязательные правила безопасности. В случае возникновения повреждений горячая вода может представлять опасность для здоровья и жизни горожан, и особенно детей, которые по незнанию могут игнорировать простые правила безопасности. Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер, а также рассказать им об обязательных правилах поведения вблизи энергетических объектов, сообщает Т Плюс Самара.Правило №1: Если вы увидели парение или выход горячей воды из-под асфальта или земли, в первую очередь отойдите от места повреждения на безопасное расстояние.Правило №2: Сообщите о повреждении в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; круглосуточная интернет-приемная АО «ПТС» (г.Самара) - http://teplo.energy/ или по телефону (846) 279-65-00.Правило №3: Предупредите об опасности других граждан, находящихся поблизости от места повреждения.