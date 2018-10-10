В Самаре открылась «горячая линия» по вопросам отопления

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С сегодняшнего дня в Самаре запущена «горячая линия», по которой горожане могут обращаться с возникшими проблемами по подключению к теплу. Как и в предыдущие годы, у жителей есть возможность передавать свои обращения по телефонам как районных администраций, так и Департамента городского хозяйства и экологии. Все вопросы, поступившие на «горячую линию», находятся на контроле специалистов до полного их исполнения.Телефоны «горячей линии» внутригородских районов Самары:- Железнодорожный район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района – 339-01-53 - с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района – 339-01-50 (круглосуточно);- Кировский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района - 995-03-87 с 08:30 до 17.30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района - 995-05-26 (круглосуточно);- Красноглинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района - 950-49-66 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района - 950-03-13 (круглосуточно);- Ленинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района - 339-27-60 - с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района - 339-27-74 (круглосуточно);- Октябрьский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района - 335-45-17 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни), с 08:30 до 16:30 (в выходные дни); оперативный дежурный района - 334-57-39 (круглосуточно);- Промышленный район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района - 995-40-27 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района - 995-00-59 (круглосуточно);- Самарский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района - 333-54-18 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района - 333-39-53 (круглосуточно);- Советский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района - 262-03-81 - с 08:30 до 17:30 (в рабочее время, пятница - до 16:30); оперативный дежурный района - 262-46-21 (круглосуточно);- Куйбышевский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района - 330-68-32 - с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативно-диспетчерская служба района - 330-05-54 (круглосуточно).Кроме того, работает «горячая линия» Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара: 266-56-22 - с 08:30 до 17:30 (в рабочее время, пятница - до 16:30); 266-54-54 – круглосуточно, сообщает сайт горадминистрации.