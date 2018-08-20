В Самаре начался "сезон засоров канализации"

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В конце лета самарцы начинают массово делать заготовки. Они закручивают банки, чтобы холодной зимой открывать приветы из лета. Казалось бы, какое это имеет отношение к канализации? Оказывается, самое прямое. Обрабатывая овощи и фрукты, хозяйки, не задумываясь, смывают отходы, очистки, косточки в унитаз или в раковину. А делать это категорически нельзя!Если в отдельно взятой квартире хозяйке удастся протолкнуть в свой унитаз отходы домашнего производства, то на выходе из дома или в ближайшем колодце они создадут затор, система выйдет из строя, начнутся изливы канализационных стоков.Специалисты «РКС-Самара», которые занимаются обслуживанием городской системы водоотведения, отмечают в конце лета рост засоров из-за бытовых отходов и просят жителей не смывать в унитаз и раковину любые нерастворимые вещества!Всего за 7 месяцев в Самаре сотрудники цеха эксплуатации канализации промыли 144,9 километров канализации, отремонтировали 282 канализационных колодца и заменили 198 чугунных люков.