В "РКС-Самара" состоялся финальный этап акции "Заплати за воду и отдыхай с удовольствием!"

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В мае «РКС-Самара» объявили о старте акции «Заплати за воду и отдыхай с удовольствием». Каждый абонент, не имеющий долгов или оплативший их в мае, мог внести авансовый платёж за холодную воду и канализацию. Все участники акции получали небольшие гарантированные подарки и получали право участвовать в розыгрыше призов. В предыдущие годы победители летней акции уже побывали в Сочи, провели СПА-выходные в санатории. В этот раз супер-призом стал круиз по Волге!Финальная часть акции состоялась 28 июня, и около двухсот абонентов «РКС-Самара» приняли в ней участие. Перед началом мероприятия и после него каждый желающий мог получить консультацию в оперативном центре обслуживания клиентов, задать вопросы руководству компании. Получился большой праздничный день открытых дверей компании!В ходе торжественной церемонии разыграли десять сертификатов на экскурсии по объектам водоснабжения и водоотведения, пять сертификатов в один из городских магазинов. Обладательницей главного приза – круиза по Волге на двоих – стала самарчанка Майя Ильина. Для неё это стало большим сюрпризом: «Я очень рада такому подарку. И неожиданно, и очень радостно! Всегда оплачиваю коммунальные услуги вовремя, не коплю долги – это очень важно».Ежегодно количество участников поощрительных акций увеличивается. В акции «Заплати за воду и отдыхай с удовольствием!» приняли участие около 400 абонентов. Следующие сюрпризы компания будет готовить к концу года, для участников акции «В новый год – без старых долгов!»