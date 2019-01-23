В «РКС-Самара» подвели итоги работы нового программного продукта

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Над проектом «Умное ЖКХ», о котором много сейчас говорят, в РКС работают уже не первый год. В конце 2017 года в «РКС-Самара» была внедрена программа, которую смело можно назвать одним из элементов «Умного ЖКХ». Программа автоматически учитывает и регистрирует все обращения жителей, отслеживает их выполнение. По итогам 2018 года было зарегистрировано более 74 тысяч заявок! Самарцы звонят и пишут, чтобы сообщить об утечках, открытых колодцах, просадках грунта, пониженном давлении холодной воды и по многим другим вопросам.Однако около трети обращений – это сообщения о проблемах на коммуникациях, не относящихся к водоснабжению или водоотведению. Жители звонят в «РКС-Самара», чтобы сообщить о сбоях на тепловых, газовых, телефонных сетях, в системе ливневой канализации. Специалисты регистрируют и выезжают на все адреса, а после обследования передают их в соответствующие организации.Телефоны центральной диспетчерской службы «РКС-Самара», куда нужно сообщать о проблемах на уличных сетях водоснабжения и водоотведения, работают круглосуточно: 334-75-12 и 336-86-51. Всегда на связи мессенджеры WhatsApp или Viber +79170137007, электронная почта «Водный сигнал» vodasignal@roscomsys.ru. Также можно отправить сообщение через сайт «РКС-Самара» www.samcomsys.ru, кликнув на кнопку «Сообщить о проблеме». Активно работает аккаунт в Twitter. Все обращения рассматриваются, регистрируются в единой программе, передаются специалистам для устранения проблемы.Стоит отметить, что количество обращений по сбоям на сетях «РКС-Самара» в последние годы значительно сократилось. С 2013 года, момента начала работы РКС в Самаре, количество технологических сбоев на сетях водоснабжения снизилось на 30%, на сетях водоотведения – на 55%. Сказывается планомерная работа не только по замене наиболее аварийных участков, но и обновление оборудования на насосно-фильтровальных станциях, на насосных станциях подкачки.