Центр обслуживания клиентов «РКС-Самара» в Томашевском тупике с 1 марта прекращает свою работу

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По всем вопросам, связанным с оплатой водоснабжения и водоотведения, жители Самары обращаются в центры обслуживания клиентов ООО «Самарские коммунальные системы» («РКС-Самара»). В настоящее время работает восемь центров.

С 1 марта 2019 года прекращает работу один из ЦОКов, расположенный по адресу: г. Самара, Промышленный район, Томашевский тупик, 12. Абоненты могут самостоятельно выбрать любой другой центр для решения необходимых вопросов:

ул. Луначарского, 56, каб. 116 А пн, вт, чт, пт с 8.00 до 17.00 среда с 8.00 до 20.00 ул. Чернореченская, 16 А пн - пт с 8.00 до 17.00 ул. Советской Армии, 146 пн - пт с 8.00 до 17.00 пр. Металлургов, 60 пн - пт с 8.00 до 17.00 пер. Банковский, 1 пн - пт с 8.00 до 17.00 ул. Бакинская, 22 А, каб. 2 пн - пт с 8.00 до 17.00 ул. Мира, 12 среда 8.00 - 17.00, перерыв 12.00 - 13.00

Каждая третья суббота месяца во всех ЦОКах (за исключением ул.Мира,12) – рабочая, с 8.00 до 17.00.

Обращаем внимание, что с 26 по 3 число каждого месяца – неприёмные дни. Это необходимо для обработки показаний приборов учёта. За выдачей справок, которые не ждут до открытия ЦОКов, можно обратиться по адресу: Луначарского, 56, каб. 116А.