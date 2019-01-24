Специалисты «ПТС» восстановили режим работы теплосети на ул. Стара-Загора

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Специалисты «ПТС» завершили заполнение магистрали теплоносителем в районе ул. Стара-Загора. В настоящее время продолжается регулировка гидравлических режимов теплосети. Управляющие компании проинформированы о возможности постепенного подключения жилых домов.Напомним, устранение дефекта трубопровода на месте повторного повреждения теплосети по ул. Стара-Загора продолжалось на протяжении всей ночи. Специалисты «ПТС» откачали воду, выполнили земляные работы, определились с местом повреждения и установили латку 500 на 700 мм. В работах были задействованы 15 специалистов ремонтно-восстановительной бригады и 10 единиц техники. На время устранения повреждения «ПТС» была организована доставка обогревателей всем желающим жителям Кировского и Промышленного районов Самары.