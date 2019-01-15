Специалисты «ПТС» приступили к устранению повреждения теплосети на ул.Ново-Вокзальной в Самаре

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Сегодня, 15 января, специалистами «Предприятия тепловых сетей» было выявлено повреждение теплосети по ул. Ново-Вокзальной (поблизости от Молодежного парка). Сейчас на участке идет подготовка к земляным работам. Всем управляющим компаниям предложено перевести потребителей на резервную схему подачи тепла. В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы на объекте сегодня до конца дня. Руководство «ПТС» приносит извинения за временные неудобства!