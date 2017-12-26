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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Совсем немного времени осталось у абонентов СКС, чтобы успеть получить подарки

26 декабря 2017 13:34
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Совсем немного времени осталось у абонентов СКС, чтобы успеть получить подарки. На это могут рассчитывать те, кто полностью рассчитался за весь год за услуги водоснабжения и водоотведения.
На это могут рассчитывать те, кто полностью рассчитался за весь год за услуги водоснабжения и водоотведения.

11 декабря стартовала традиционная акция «В Новый год – без старых долгов», поощряющая добросовестных плательщиков за воду и предоставляющая возможность должникам перейти в разряд порядочных горожан. Многие жители города уже хорошо знакомы с главными условиями акции и с нетерпением ждут ее начала. За две недели около 3,5 тысяч самарцев получили к новогоднему столу сладкий подарок и зарегистрировались на сайте, чтобы стать участником розыгрыша ценных призов.

До окончания акции осталось совсем немного времени, 28 декабря вместе с закрытием центров обслуживания клиентов, закончится и акция. Но еще можно успеть погасить долги, заплатить аванс и, с полным правом считая себя добросовестным абонентом СКС, получить подарок. Подробные условия акции – на сайте http://samcomsys.ru/messages/10288

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Комментарии



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Совсем немного времени осталось у абонентов СКС, чтобы успеть получить подарки. На это могут рассчитывать те, кто полностью рассчитался за весь год за услуги водоснабжения и водоотведения.
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