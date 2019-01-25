Сотрудники «РКС-Самара» очистили охранную зону станции от деревьев и кустов с помощью полиции

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В середине января бригада «РКС-Самара» приехала во двор дома № 53 по улице Чернореченской. В их задачу входил спил деревьев и кустов строго в охранной зоне насосной станции. Разрешительная документация, полученная от районной администрации после совместного обследования, была на руках. Но жители решили прийти на помощь деревьям-нарушителям. Они кидались на сотрудников, нецензурно бранились и препятствовали проведению работ. Только приезд полиции помог специалистам завершить свою работу.Насосные станции подкачки (НСП) – это технологические здания, в которых расположены насосы, подающие воду в многоэтажные дома. Давления в магистральных водоводах хватает только до 4 - 5 этажа. К НСП подходят и от них отходят напорные водопроводные линии. Пять метров по периметру станций – это охранная зона, которая должна содержаться в порядке: там не должно расти деревьев и кустарников, не должно быть мусора, самовольных построек и гаражей. В «РКС-Самара» разработан график очистки территории вокруг НСП. В 2019 году планируется убрать деревья от 22 станций и территорию 25 станций освободить от самовольных построек.Некоторые горожане любят в своих дворах сооружать голубятни и сараи, высаживать кустики и деревья, а территория НСП, по их мнению, для этого отличное место: чистое и пустое. О том, к каким последствиям могут привести их действия, они не задумываются. Замусоренная или заросшая охранная зона мешает ремонту станций и оборудования, создаёт риск аварийных ситуаций, а в случае технологических сбоев значительно увеличивает время их устранения.«РКС-Самара» понимает и поддерживает стремление самарцев к озеленению дворов. Но в этом деле следует очень чётко понимать, что город – это регламентированная территория, под землёй пролегает множество коммуникаций: водоводы, канализационные коллекторы, теплотрассы, различные трубы и кабели, для которых корни деревьев и кустарников – это реальная угроза аварийных ситуаций. Чтобы радоваться росту растений без риска их потерять, необходимо в районных администрациях уточнять места пролегания коммуникаций и никогда ничего не высаживать в их охранной зоне.