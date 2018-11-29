Самые опытные самарцы оценили качество воды
29 ноября 2018 12:00
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«РКС-Самара» в течение нескольких лет организует познавательные экскурсии для жителей города на объекты водоснабжения и водоотведения. Особое внимание уделяется самой опытной и любознательной категории горожан – ветеранам. В 2017 году началось сотрудничество «РКС-Самара» с городским и районными Советами ветеранов, в ходе которого раз в несколько месяцев проходят экскурсии.
На этой неделе главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков встретился с активом Совета ветеранов Советского района города Самары. Он рассказал гостям о деятельности предприятия, благодаря которой в город-миллионник приходит питьевая вода, собираются и очищаются стоки.
Экскурсия по насосно-фильтровальной станции №2 позволила ветеранам своими глазами увидеть, как добывается вода из Волги, с помощью каких насосов она поднимается на десятки метров. Они познакомились с многоступенчатым циклом очистки и смогли набрать себе кристально чистой питьевой воды, которая выходит в город с НФС.
Заместитель директора по сбытовой деятельности Евгения Порецковская ответила на вопросы гостей об оплате услуг водоснабжения и водоотведения, рассказала о предновогодней акции «В Новый год – без старых долгов», участие в которой не только принесёт каждому сладкие подарки, но и позволит выиграть суперпризы!
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