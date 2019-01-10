Самарцы могут получить две квитанции за газ
10 января 2019 11:42
143
Поставщик газа в жилые дома - ООО "Газпром межрегионгаз Самара" - распространил сообщение о том, что с текущего месяца будет напрямую собирать деньги с населения, без посредников в виде компаний "Самарагаз" и "СВГК", пишет Самру.ру.
Таким образом, жители Самарской области получат квитанции за январь от ООО "Газпром межрегионгаз Самара" - с новым расчетным счетом.
Однако при этом в компании заявили, что люди могут получить и двойные квитанции - и от поставщика, и от "старых" посредников.
"В случае получения дублирующих квитанций от ООО "СВГК" и АО "Самарагаз" оплате подлежат только квитанции ООО "Газпром межрегионгаз Самара", - говорится в официальном сообщении компании от 10 января. - Платежи за газ за январь 2019 г. и последующие месяцы, произведенные по квитанциям ООО "СВГК" и АО "Самарагаз", в счет оплаты газа зачислены не будут и приведут к образованию долга".
Между тем, на сайтах компаний "СВГК" и "Самарагаз" в настоящее время размещены объявления с пожеланием о "крепком здоровье" в новом году и практически одинаковым текстом:
"ОАО "Самарагаз" ("СВГК") информирует, что ранее заключенные договоры газоснабжения продолжают действовать в 2019 году. Передача показаний и оплата за газ осуществляется по тем же реквизитам в адрес ОАО "Самарагаз" ("СВГК") и в те же сроки".
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
29 декабря 2018 12:11
Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хиштейн. Благоустройство региона
351
28 декабря 2018 12:55
Его высота составляет 55 метров. Благоустройство региона
503
28 декабря 2018 11:58
Иллюминацией также подсвечены два новых тоннеля на Московском шоссе. Благоустройство региона
353
Капитальный ремонт в Самаре
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
1390
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
717
29 октября 2018 22:03Профессиональные пароконвектоматы Unox и Rational для идеальной кухни
На современных предприятиях сферы общепита обязательно можно встретить на кухне пароконвектомат. Капитальный ремонт в Самаре
683
Всё в Дом
30 декабря 2018 09:32
Существует множество различных предложений светотехники, и среди них особое место занимают люстры для детских комнат. Всё в Дом
406
13 декабря 2018 19:48
Все более востребованной и популярной становится мебель в стиле лофт . На то есть масса веских причин. если вы хотите приобрести стильную и современную,... Всё в Дом
642
27 ноября 2018 19:00
Ремонт стиральных машин на дому позволяет сэкономить время. Всё в Дом
555
ЖКХ
10 января 2019 11:42
Оплате подлежит только одна из них. ЖКХ
141
10 января 2019 10:27
Общий экономический эффект от этого превысит 1,2 млн рублей. ЖКХ
111
9 января 2019 15:27
Ежедневные видеоконференции по контролю вывоза ТКО показали – количество жалоб снизилось до 2% и менее. ЖКХ
532
Экология
7 января 2019 10:57
В сильные морозы старайтесь лишний раз не выходить из дому. Экология
806
28 декабря 2018 11:20
Конструкция имеет протяженность 695 метров. Экология
387
27 декабря 2018 18:21
На территории лесного фонда Самарской области в 2018 году произведено лесовосстановление на общей площади 785 га. Экология
315
Видео
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
567
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
788
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
747
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
968
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
628
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1237
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1424
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1238
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1585
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1975
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2139
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3369
Мероприятия