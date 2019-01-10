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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарцы могут получить две квитанции за газ

10 января 2019 11:42
143
Самарцы могут получить две квитанции за газ Оплате подлежит только одна из них.
Оплате подлежит только одна из них.

Поставщик газа в жилые дома - ООО "Газпром межрегионгаз Самара" - распространил сообщение о том, что с текущего месяца будет напрямую собирать деньги с населения, без посредников в виде компаний "Самарагаз" и "СВГК", пишет Самру.ру.

Таким образом, жители Самарской области получат квитанции за январь от ООО "Газпром межрегионгаз Самара" - с новым расчетным счетом.

Однако при этом в компании заявили, что люди могут получить и двойные квитанции - и от поставщика, и от "старых" посредников.

"В случае получения дублирующих квитанций от ООО "СВГК" и АО "Самарагаз" оплате подлежат только квитанции ООО "Газпром межрегионгаз Самара", - говорится в официальном сообщении компании от 10 января. - Платежи за газ за январь 2019 г. и последующие месяцы, произведенные по квитанциям ООО "СВГК" и АО "Самарагаз", в счет оплаты газа зачислены не будут и приведут к образованию долга".

Между тем, на сайтах компаний "СВГК" и "Самарагаз" в настоящее время размещены объявления с пожеланием о "крепком здоровье" в новом году и практически одинаковым текстом:

"ОАО "Самарагаз" ("СВГК") информирует, что ранее заключенные договоры газоснабжения продолжают действовать в 2019 году. Передача показаний и оплата за газ осуществляется по тем же реквизитам в адрес ОАО "Самарагаз" ("СВГК") и в те же сроки".


pixabay.com
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