Самарцев предостерегают от мошенников, предлагающих заменить счетчики

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В «РКС-Самара» практически каждый день обращаются жители с вопросом – почему нам надо менять счётчики, если срок поверки ещё не закончился? Они звонят, пишут об этом в социальных сетях. Дело в том, что сейчас по домам ходят мошенники и настойчиво, иногда даже угрожая, рекомендуют заменить счётчики. При этом не обращают никакого внимания на то, что эти самые счётчики ни в поверке, ни в замене не нуждаются.Уважаемые самарцы! Не поддавайтесь на подобные провокации. Это намеренный обман и введение в заблуждение с целью получить коммерческий заказ. Предупредите своих пожилых знакомых и родственников: агрессивный напор и призывы к немедленным действиям – отличительные признаки мошенников. Главное – сотрудники «Самарских коммунальных систем» («РКС-Самара»), а так же сотрудники МП «Самараводоканал» не ходят по квартирам жителей, не обзванивают их. Установка или замена счетчиков производится только после подачи заявления абонентом.«РКС-Самара» напоминают, что срок поверки счётчиков холодной воды – шесть лет, горячей – четыре. Дата поверки должна быть зафиксирована в документах, которые выдаются при установке прибора учёта. Внимательно изучите документы на приборы учёта. Также вы можете проверить эти данные по телефону колл-центра СКС 207-25-40 или в любом центре обслуживания клиентов (ЦОК).Если подошёл срок поверки ПУ, вы должны самостоятельно обратиться в «РКС-Самара» по телефону 207-48-80 или в любую другую компанию, имеющую аккредитацию на данный вид работ.