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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарцам позже доставят квитанции за электричество

26 декабря 2018 10:58
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Самарцам позже доставят квитанции за электричество Изменение произойдет из-за новогодних праздников.
Изменение произойдет из-за новогодних праздников.

Квитанции для оплаты электроэнергии за декабрь 2018 года доставят жителям Самары после 9 января.
Сроки сдвинулись в связи с новогодними праздниками, сообщили в ПАО «Самараэнерго».

Как сообщалось ранее, с 1 января в Самаре вырастут тарифы на свет.

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