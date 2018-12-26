Самарцам позже доставят квитанции за электричество

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Квитанции для оплаты электроэнергии за декабрь 2018 года доставят жителям Самары после 9 января.Сроки сдвинулись в связи с новогодними праздниками, сообщили в ПАО «Самараэнерго».Как сообщалось ранее, с 1 января в Самаре вырастут тарифы на свет.