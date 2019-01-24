Самарцам, пострадавшим от коммунальной аварии, отправляют обогреватели
24 января 2019 09:40
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По состоянию на 5:11 утра 24 января, специалисты «ПТС» приступили к сварочным работам на месте повреждения тепломагистрали диаметром 1000 мм на ул. Стара-Загора. Теплоэнергетикам предстоит установить латку размером 500 на 700 мм. После завершения данных работ специалисты «ПТС» приступят к заполнению отремонтированной магистрали теплоносителем.
Напомним, что продолжается прием заявок по доставке обогревателей.
«Предприятие тепловых сетей» информирует об изменении телефонов, по которым можно оставить заявку на доставку радиаторов. С 7:00 жители Кировского и Промышленного районов могут оставлять свои заявки по телефонам call-центра (846) 957-84-00 и 8-800-700-10-32. Для того, чтобы компания предоставила обогреватель, необходимо сообщить диспетчеру свой адрес и оставить контактный телефон. На данный момент специалисты «ПТС» отправили по адресам уже 230 обогревателей.
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