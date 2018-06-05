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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«Самарские коммунальные системы» обнаружили очередной факт воровства холодной воды

5 июня 2018 13:38
«Самарские коммунальные системы» обнаружили очередной факт воровства холодной воды Инцидент произошел в Кировском районе Самары.
Инцидент произошел в Кировском районе Самары.

В конце мая сотрудники «Самарских коммунальных систем» проверили автомойку по адресу пр. Карла Маркса, 412 А. Правоустанавливающие документы хозяин предъявить не смог, так же как и договор на привозную воду, поскольку договора с СКС на поставку холодной воды у автомойки нет.

При осмотре объекта проверяющие увидели шланг, идущий к ёмкостям с водой из окна квартиры близлежащего дома. Выяснилось, что квартира принадлежит дочери владельца автомойки, счётчик на ХВС не опломбирован. И именно так наполняются баки для мытья машин. А это – прямое воровство ресурса. Также у автомойки нет договора на водоотведение, неочищенные стоки сбрасываются в ливневую канализацию.
СКС направили официальное уведомление собственнику квартиры о незаконном подключении к сетям водоснабжения, начислили дополнительную плату согласно законодательству, а также подготовили письма в районную администрацию и Роспотребнадзор.

«Самарские коммунальные системы» призывают владельцев всех объектов потребительского рынка должным образом оформлять пользование системами водоснабжения и водоотведения, а граждан – проявлять бдительность. Борьба с воровством воды и незаконными стоками будет продолжаться.
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Комментарии



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