Самарец украл фонари с ограждений аварийно-восстановительных работ

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Сотрудники «РКС-Самара» в своей работе сталкиваются с различными видами воровства. Воруют воду через несанкционированные врезки, крышки канализационных и водопроводных колодцев, ограждения для проведения земляных работ, дорожные знаки.Теперь этот безрадостный список пополнился новой строчкой – фонари с ограждений. Эти небольшие осветительные приборы, работающие в режиме мигания, устанавливаются на месте проведения земляных работ и предупреждают жителей города об опасности в тёмное время суток.В конце декабря 2018 года бригада аварийно-восстановительных работ «РКС-Самара» устраняла утечку в Советском районе. Котлован был огорожен по всем требованиям техники безопасности, в том числе специальными фонарями. Однако кому-то показалось, что эти фонарики будут лучше смотреться на новогодней елке в частной квартире. В результате неустановленным лицом были похищены 8 фонарей на общую сумму 2 980 рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело.На днях любитель светотехники задержан. Им оказался ранее судимый, нигде не работающий гражданин Р. 1973 года рождения. В феврале планируется направить уголовное дело в суд. Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление – до одного года лишения свободы.