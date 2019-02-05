Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 5 февраля, 17:28
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/02:
USD 65.59
-0.07
EUR 75.06
-0.09
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Самарец украл фонари с ограждений аварийно-восстановительных работ

5 февраля 2019 10:39
171
Самарец украл фонари с ограждений аварийно-восстановительных работ Ему грозит до одного года лишения свободы.
Ему грозит до одного года лишения свободы.

Сотрудники «РКС-Самара» в своей работе сталкиваются с различными видами воровства. Воруют воду через несанкционированные врезки, крышки канализационных и водопроводных колодцев, ограждения для проведения земляных работ, дорожные знаки.

Теперь этот безрадостный список пополнился новой строчкой – фонари с ограждений. Эти небольшие осветительные приборы, работающие в режиме мигания, устанавливаются на месте проведения земляных работ и предупреждают жителей города об опасности в тёмное время суток.

В конце декабря 2018 года бригада аварийно-восстановительных работ «РКС-Самара» устраняла утечку в Советском районе. Котлован был огорожен по всем требованиям техники безопасности, в том числе специальными фонарями. Однако кому-то показалось, что эти фонарики будут лучше смотреться на новогодней елке в частной квартире. В результате неустановленным лицом были похищены 8 фонарей на общую сумму 2 980 рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело.

На днях любитель светотехники задержан. Им оказался ранее судимый, нигде не работающий гражданин Р. 1973 года рождения. В феврале планируется направить уголовное дело в суд. Максимальное наказание, предусмотренное за данное преступление – до одного года лишения свободы.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
5 февраля 2019  13:14
В Самаре завершается прием предложений по благоустройству общественных территорий
В Самаре завершается прием предложений по благоустройству общественных территорий
Далее предложенные горожанами локации будут выставлены на голосование. Благоустройство региона
116
30 января 2019  16:14
Она будет расположена на пересечении Московского шоссе с улицей Авроры.
На Московском шоссе построят еще одну многоуровневую развязку
Она будет расположена на пересечении Московского шоссе с улицей Авроры.  Благоустройство региона
517
30 января 2019  13:33
Самара заняла первое место по росту спроса на услугу по уборке снега При этом средний ценник снизился на 24%.
Самара заняла первое место по росту спроса на услугу по уборке снега
 При этом средний ценник снизился на 24%. Благоустройство региона
338
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
376
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2282
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
909
Весь список
Всё в Дом
4 февраля 2019  20:02
Ремонт стиральных машин на дому - быстро и надежно
 Современный человек просто не может обойтись без стиральной машины.  Всё в Дом
80
2 февраля 2019  13:50
Светодиодные уличные светильники особенности конструкции
 Светодиодные уличные светильники – экономичные и функциональные приборы. Их все чаще можно увидеть на магистралях, во дворах крупных мегаполисов и... Всё в Дом
135
19 января 2019  17:24
Кресла-реклайнеры - особенности
Кресла-реклайнеры - особенности
 Все более востребованным становится  кресло реклайнер . Классические модели с выпуклыми и объемными формами впечатляют своим безупречным внешним видом.  Всё в Дом
544
Весь список
ЖКХ
5 февраля 2019  12:58
В феврале газовики учтут в начислениях все платежи и сверят все долги жителей Самарской области
В феврале газовики учтут в начислениях все платежи и сверят все долги жителей Самарской области
В ближайшее время в Личном кабинете вы сможете увидеть перерасчет и внести текущие показания приборов учета. ЖКХ
164
5 февраля 2019  11:40
Россиян хотят избавить от
Россиян хотят избавить от "поверочного рабства" по счётчикам
В трёх городах страны уже проводился эксперимент по централизованной проверке приборов учёта. ЖКХ
136
5 февраля 2019  10:39
Самарец украл фонари с ограждений аварийно-восстановительных работ Ему грозит до одного года лишения свободы.
Самарец украл фонари с ограждений аварийно-восстановительных работ
Ему грозит до одного года лишения свободы.  ЖКХ
171
Весь список

Экология
1 февраля 2019  10:44
За январь 2019 года на полигоны ГУП «Экология» в Самарской области привезено на 4 тысячи тонн мусора больше
За январь 2019 года на полигоны ГУП «Экология» в Самарской области привезено на 4 тысячи тонн мусора больше
 Данные сравнивались с аналогичным периодом 2017 и 2018 гг. Экология
374
30 января 2019  18:33
В муниципалитетах предприняты меры по налаживанию взаимодействия с предприятиями по вопросам экологической безопасности жителей региона.
В Самарской области выстраивается система прогнозирования и снижения выбросов в окружающую среду
В муниципалитетах предприняты меры по налаживанию взаимодействия с предприятиями по вопросам экологической безопасности жителей региона.  Экология
404
24 января 2019  13:52
Ожидается ухудшение погодных условий в Самарской области Синоптики прогнозируют метель.
Ожидается ухудшение погодных условий в Самарской области
Синоптики прогнозируют метель. Экология
638
Весь список


Видео
5 февраля 2019  09:25
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Следком опубликовал видео осмотра места пожара на Никитском бульваре
Погибли восемь человек, двое из них – дети.
Происшествия
161
1 февраля 2019  10:21
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
На Тайване туристы застряли на аттракционе вниз головой: видео
Они провисели так полчаса.
Происшествия
279
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
556
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
726
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
619
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
978
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1972
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1735
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2023
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2390
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2577
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3851
Весь список

Мероприятия
В Политехе пройдет открытая лекция
Стартовал прием заявок на участие в лыжной гонке «Лыжня России» - 2019
В Самаре представят выставочный проект «Международный конкурс им. П.И. Чайковского»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные