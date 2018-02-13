Самара нуждается в снегоуборочной технике
13 февраля 2018 12:45
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Службы благоустройства Самары нуждаются в новой снегоуборочной технике. Для закупки новых машин требуется 350 млн рублей. Об этом во вторник, 13 февраля, на заседании профильного комитета гордумы сообщил заместитель руководителя департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев.
— Сейчас у предприятия всего 300 спецмашин. С помощью восьми дороги обрабатывают от гололеда. А для полноценного обеспечения требуется около 700 единиц, — уточнил Виктор Ненашев.
В то же время чиновник сообщил, что продолжают простаивать две снегоплавильные установки. Но вывоз снега обходится бюджету дешевле, чем работа такого оборудования. Поэтому его не включают.
В скором времени в Железнодорожном районе Самары должно стартовать строительство снегоплавильной станции. Планируется, что за сезон на заводе можно будет переработать 400 тысяч тонн снега. Для сравнения, зимой прошлого года на полигонах складировали около 600 тысяч тонн снега.
Сейчас проект проходит экспертизу, пишет 63.ру.
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