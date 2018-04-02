СКС продолжает организовывать работу своих сотрудников в районных собесах

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«Самарские коммунальные системы» в апреле организуют три выездных Центра обслуживания клиентов в районных управлениях социальной поддержки и защиты населения. Работа ведётся по договорённости с министерством демографической и семейной политики Самарской области.Во время работы выездных ЦОКов потребители, пришедшие в собес, смогут заодно получить информацию об услугах водоснабжения и водоотведения, оплатить на месте квитанции, решить вопросы по своему адресу.Выездные ЦОКи начали работать с января, их услугами уже воспользовались жители Самарского, Железнодорожного, Ленинского, Промышленного, Советского и Кировского районов. До конца апреля выездные ЦОКи проведут работу в оставшихся трех районах Самары.3 апреля - собес Красноглинского района с 9.00 до 16.005 апреля - собес Куйбышевского района с 9.00 до 16.009 апреля - собес Октябрьского района с 9.00 до 16.00Работа выездных ЦОКов получила высокую оценку всех участников этого сотрудничества: потребители смогли получить нужную информацию на месте, сотрудники СКС и собесов обменяться опытом и наладить более эффективное взаимодействие. Работу выездных ЦОКов планируется сделать постоянной и провести ещё раз этой осенью.