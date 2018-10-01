Я нашел ошибку
Главные новости: 
Жительница Безенчука пожаловалась на бывшего мужа из-за угрозы убийства
Жительница Безенчука пожаловалась на бывшего мужа из-за угрозы убийства
В Самарской области бойцы ОМОН завершили полевой выход
В Самарской области бойцы ОМОН завершили полевой выход
Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения госзакупок
Сбербанк запустил сервис банковского сопровождения госзакупок
Самарские гериатры борются с развитием у пожилых людей синдрома старческой астении
Самарские гериатры борются с развитием у пожилых людей синдрома старческой астении
С 1 октября в Самаре официально стартует отопительный сезон Повышенное внимание будет уделяться своевременности подачи тепла объектам соцсферы.
С 1 октября в Самаре официально стартует отопительный сезон
Самарцев приглашают на открытие выставки «Смотрите! Требуйте! Покупайте!» На выставке представлено более 100 рекламных плакатов 1930-х – 1960-х годов.
Самарцев приглашают на открытие выставки старинной рекламы «Смотрите! Требуйте! Покупайте!»
В Тольятти новых депутатов от КПРФ не пустили в городскую думу
В Тольятти новых депутатов от КПРФ не пустили в городскую думу
В Самаре из-за жалоб на хамство проверят Центральный автовокзал
В Самаре из-за жалоб на хамство проверят Центральный автовокзал
сегодня  Понедельник, 1 октября, 11:30
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 01/10:
USD 65.59
-0.25
EUR 76.23
-0.81
Искать
Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

С 1 октября в Самаре официально стартует отопительный сезон

1 октября 2018 10:56
73
С 1 октября в Самаре официально стартует отопительный сезон Повышенное внимание будет уделяться своевременности подачи тепла объектам соцсферы.
Повышенное внимание будет уделяться своевременности подачи тепла объектам соцсферы.

С 1 октября 2018 года в Самаре официально начинается отопительный период 2018-2019 годов. Соответствующее постановление подписано ранее в Администрации города.

Ресурсоснабжающим организациям Самарского филиала ПАО «Т Плюс», ОАО «Предприятие тепловых сетей», АО «Газпром теплоэнерго Тольятти», а также МП г. о. Самара «Инженерная служба» и другим организациям и предприятиям, имеющим на балансе котельные, необходимо провести включение теплоисточников и теплосетей с последующим обеспечением гидравлических и температурных режимов.

Стоит отметить, что повышенное внимание будет уделяться своевременности подачи тепла объектам с круглосуточным и длительным пребыванием людей – учреждениям социальной сферы (школы, детские сады, больницы, поликлиники, дома престарелых и т. п.).

Также руководителям профильных департаментов, предприятий и организаций поставлена задача принять все необходимые меры по включению отопления в объектах культуры и жилищном фонде.

Главы администраций внутригородских районов будут ежедневно осуществлять контроль за ходом подключения к теплу.

Напомним, обычно энергетики включают отопление, если в течение пятидневки среднесуточная температура наружного воздуха держится на уровне ниже +8 градусов Цельсия. На текущей неделе в Самаре значительно похолодало. Согласно прогнозам синоптиков на следующей неделе дневная температура воздуха составит от +10 до +16 градусов Цельсия, однако ночная может опускаться до +1 градуса Цельсия.

По информации Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара, согласно технологическим условиям подача тепла происходит поэтапно. В течение двух недель со старта отопительного сезона открывается «горячая линия», куда горожане смогут обратиться по вопросам теплоснабжения. Телефоны «горячей линии» будут размещены дополнительно на официальных сайтах Администрации города и профильного Департамента, сообщает горадминистрация.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
28 сентября 2018  10:43
Общественники Самары оценили итоги работ по благоустройству скверов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Общественники Самары оценили итоги работ по благоустройству скверов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Всего в областном центре привели в порядок 25 скверов. Благоустройство региона
234
27 сентября 2018  23:24
За очередной — четвертый — этап реконструкции улицы Ташкентская в Самаре возьмется «Балтийская строительная компания-СПб».
Улицу Ташкентскую в Самаре доделает местная компания с питерской пропиской
За очередной — четвертый — этап реконструкции улицы Ташкентская в Самаре возьмется «Балтийская строительная компания-СПб».   Благоустройство региона
378
27 сентября 2018  10:15
Самарские эксперты Народного фронта высказали замечания по установке детских площадок В ходе проверки выявлен ряд нарушений.
Самарские эксперты Народного фронта высказали замечания по установке детских площадок
В ходе проверки выявлен ряд нарушений. Благоустройство региона
189
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
2377
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
414
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
500
Весь список
Всё в Дом
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
779
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1091
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
426
Весь список
ЖКХ
1 октября 2018  10:56
С 1 октября в Самаре официально стартует отопительный сезон Повышенное внимание будет уделяться своевременности подачи тепла объектам соцсферы.
С 1 октября в Самаре официально стартует отопительный сезон
Повышенное внимание будет уделяться своевременности подачи тепла объектам соцсферы. ЖКХ
72
28 сентября 2018  23:06
Со 2 октября тепло начнет поступать в социальные объекты — больницы, школы, детсады (по заявлению руководителей учреждений в теплоснабжающие организации).
«Т Плюс» начнет обеспечивать Тольятти теплом со вторника
 Со 2 октября тепло начнет поступать в социальные объекты — больницы, школы, детсады (по заявлению руководителей учреждений в теплоснабжающие организации).  ЖКХ
601
28 сентября 2018  17:54
Повышенное внимание будет уделяться своевременности подачи тепла объектам с круглосуточным и длительным пребыванием людей – учреждениям социальной сферы (школы, детские сады, больницы, поликлиники, дома престарелых и т. п.).
С 1 октября в Самаре официально стартует отопительный сезон
Повышенное внимание будет уделяться своевременности подачи тепла объектам с круглосуточным и длительным пребыванием людей – учреждениям социальной сферы... ЖКХ
339
Весь список

Экология
28 сентября 2018  16:29
Спецавтомобиль прибыл из Воронежа, где он несет экологическую вахту на одном из химических предприятий компании
Появились первые результаты автоматического анализа окружающего воздуха в Тольятти
 Спецавтомобиль прибыл из Воронежа, где он несет экологическую вахту на одном из химических предприятий компании "СИБУР".  Экология
244
28 сентября 2018  13:45
Жителей Самарской области ждут холодные выходные Местами пройдет небольшой дождь.
Жителей Самарской области ждут холодные выходные
Местами пройдет небольшой дождь. Экология
192
28 сентября 2018  13:11
Самарцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Самарцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Водителей просят быть внимательными на дорогах. Экология
206
Весь список


Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
690
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15637
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
730
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
952
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
905
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1213
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
886
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
935
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1964
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1396
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1553
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1510
Весь список

Мероприятия
Курсанты первого года обучения Самарского юридического института ФСИН России приняли присягу
В Самарском зоопарке отметят Всемирный день защиты животных
С 28 сентября по 10 декабря в Самаре пройдёт IV Международный фестиваль «Французская осень»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда