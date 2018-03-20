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Руководство «Самарских коммунальных систем» отмечено почётными дипломами и медалями «За экологизацию производства в Российской Федерации»

20 марта 2018 09:39
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Руководство «Самарских коммунальных систем» отмечено почётными дипломами и медалями «За экологизацию производства в Российской Федерации»
От качества работы компании в конечном итоге зависит экологическое благополучие Волги.

«Самарские коммунальные системы» - одно из предприятий, стоящих на страже экологического благополучия не только Самарского региона, но и всего бассейна Средней и Нижней Волги. СКС добывают воду из реки, очищают её, подают в город, а затем собирают все сточные воды и очищают их на городских очистных канализационных сооружениях. Стоки перед возвратом в реку проходят все необходимые ступени очистки: механическую, биологическую и химическую. От качества работы компании в конечном итоге зависит экологическое благополучие Волги.

Городские очистные канализационные сооружения были построены в конце 70-х годов прошлого века. Только в 2013 году СКС начали первую масштабную реконструкцию этого важнейшего объекта. Все работы рассчитаны на длительный период. В конечном итоге каждый этап очистки стоков будет усовершенствован, что положительным образом скажется на конечном результате. С 2013 по 2017 годы СКС провели работы на ГОКСе на общую сумму около 900 миллионов рублей. Были заменены воздуходувки, построены две иловые насосные станции, приобретен новейший прибор для проведения исследований сточных вод. В проектах и планах еще много работы, а результаты первого этапа уже ощутимы: удельный расход электроэнергии на 1 куб.метр стоков снизился с 0,48 до 0,34 киловатт/час. За год сброс в Волгу загрязняющих веществ снизился на 14 тонн.

В подтверждение значимости проводимых работ Совет по проблемам устойчивого развития России, Правление Российского экологического союза, Ассоциация «РОСЭКОПРЕСС» наградили главного управляющего директора СКС Владимира Бирюкова и заместителя технического директора Юлию Егорову почётными дипломами и медалями «За экологизацию производства в Российской Федерации».
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