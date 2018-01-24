Ремонтные работы на месте повреждения теплосети на Заводском шоссе в Самаре велись на протяжении всей ночи
24 января 2018 09:14
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По состоянию на 8:00 24 января, специалисты «Предприятия тепловых сетей» выполнили земляные работы, произвели вскрытие строительных конструкций двух теплокамер, завершили демонтаж изношенного участка теплосети протяженность свыше 5 метров и приступили к монтажу новой трубы. Ремонтные работы осложнялись сильным подтоплением канала теплосети, в результате чего дренирование участка заняло длительное время. Кроме того, в ходе устранения повреждения были выявлены дополнительные объемы работ в теплокамерах (замена запорной арматуры и компенсаторов).
На время устранения повреждения потребители, получающие услугу теплоснабжения по данному трубопроводу, переведены на резервную схему. В работах задействованы 24 специалиста ПТС и 12 единиц техники. Ремонт участка теплосети проводится под контролем администрации г.о.Самара и МЧС по Самарской области. В силу выявления дополнительных объемов работ плановый срок устранения повреждения – 11:40 24 января, сообщает ПТС.
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