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Работы по восстановлению жилого дома на Димитрова, 110 в Самаре стартуют на этой неделе

14 марта 2018 13:16
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Работы по восстановлению жилого дома на Димитрова, 110 в Самаре стартуют на этой неделе Ранее там в квартире взорвался газовый баллон.
Ранее там в квартире взорвался газовый баллон.

Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу с жителями многоквартирного дома, расположенного по адресу Димитрова, 110, в ходе которой обсуждался план дальнейших действий по устранению последствий взрыва газового баллона в одной из квартир.
Напомним, взрыв произошел в двухуровневой квартире на 17-ом этаже, в которой велись ремонтные работы. В результате происшествия пострадало лифтовое оборудование, несколько плит межэтажного перекрытия и соседние квартиры. Также повреждения есть на фасаде здания и в подъезде.

Дом полностью находится в руках жителей – им управляет товарищество собственников недвижимости «Бригантина-5». Но, учитывая, что дом является новостройкой и деньги на счетах ТСН пока отсутствуют, а жители не пришли к единому мнению, как приводить в порядок их общее имущество, к решению вопроса подключилась городская администрация.

В первую очередь, за счет средств муниципалитета было проведено техническое обследование строительных конструкций дома. Кроме того, Администрация совместно с ТСН разработала «дорожную карту» по содействию собственникам в проведении ремонта общедомового имущества. Для того, чтобы отремонтировать дом как можно скорее, жителям было предложено не откладывать решение вопроса до результатов расследования Следственным комитетом по факту установления виновных, а рассмотреть возможность переноса срока капремонта с более позднего на 2018 год.

Врио генерального директора Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Архипов рассказал жителям, что в ходе переговоров с муниципалитетом была достигнута договоренность: если жители пойдут на этот шаг, то работы стартуют уже на этой неделе.
«Мы готовы приступить к работам в ближайшие дни, но для этого собственникам надо принять решение о переносе сроков и видах работ. При этом, в соответствии с федеральным законом, если дом вступает в Фонд капитального ремонта, он получает отсрочку на пять лет. Таким образом, дом мы приведем в нормативное состояние сейчас, а первые взносы в Фонд вы начнете делать не раньше 2023 года», - пояснил Михаил Архипов.

В завершении встречи с Главой жильцы дома провели общее собрание, на котором проголосовали за перенос сроков капремонта, определили перечень необходимых работ, а также выбрали членов инициативной группы, которые будут контролировать составление проектно-сметной документации и ход ремонта, сообщает горадминистрация.
«Мы нашли компромиссное решение. Фонд капитального ремонта проведет те работы, которые определили сами жители. Именно они будут контролировать весь процесс, согласовывать сметы, оценивать качество и темпы работ. Мы, в свою очередь, будем держать ситуацию на контроле и, в случае возник
новения вопросов, обязательно подключимся», - сказала Елена Лапушкина.
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