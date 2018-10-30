«РКС-Самара» составили список крупнейших неплательщиков частного сектора

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Весной 2018 года сотрудники сбытового подразделения «РКС-Самара» подготовили список ТОП-100, включающий крупнейших должников за воду и канализацию в частном секторе Самары. Общая сумма задолженности этой категории – 4 млн. 592 тыс. рублей.Большинство фигурантов ТОП-100 – владельцы дорогостоящих домовладений и автотранспорта. Однако потребленные коммунальные услуги они оплачивать «не в состоянии». Все неплательщики неоднократно получали письма от ресурсоснабжающей организации о задолженностях, уведомления об отключениях, приглашения на комиссию по дебиторской задолженности. Крайние меры воздействия – отключение от ресурсов, а в случае невозможности – установка пирамиды позора.За полгода работы именно с «топовым» списком по состоянию на конец октября сотрудники «РКС-Самара» установили 21 пирамиду и отключили от водоснабжения 46 домов. 61 абонент оплатил долги, 28 написали гарантийные письма. Общая сумма взысканных долгов и гарантийных обязательств – более 2,5 миллионов рублей.С сентября как меру воздействия на таких потребителей стали применять лазерное информирование. Результат положительный – 50 тысяч были оплачены должником с 8-ой просеки в течение суток.