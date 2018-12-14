«РКС-Самара» представляет календарь для абонентов на вторую половину декабря уходящего года
14 декабря 2018 11:36
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Для удобства своих абонентов в «РКС-Самара» подготовили расписание событий на вторую половину декабря 2018 года. Полезные даты, сладкие подарки и возможность выиграть интересные призы – всё это в нашем календаре:
10-27 декабря – акция «В Новый год – без старых долгов». Абоненты «РКС-Самара» (ООО «Самарские коммунальные системы»), которые не имеют долгов или успели их погасить за время проведения акции, а также внесли авансовый платеж за декабрь, могут прийти в центры обслуживания клиентов с 10 по 27 декабря 2018 года за гарантированным сладким подарком. Дополнительно все, кто не имеет долгов (или погасил их до 27 декабря), могут принять участие в большом розыгрыше ценных призов! Для этого надо пройти регистрацию на сайте samcomsys.ru/promo. Суперприз – выходные в одном из самарских санаториев.
15 декабря – с 9.00 до 15.00 выездной центр обслуживания клиентов работает в ТРК «Космопорт». Там можно будет передать показания счётчиков водоснабжения, оплатить воду и канализацию (только безналичный расчёт), получить информацию и принять участие в акции «В Новый год – без старых долгов».
15 декабря – начало периода передачи показаний приборов учёта (ПУ). В декабре передать показания счётчиков особенно важно! Это необходимо для правильного «закрытия» года во всех смыслах. Напоминаем, что с января 2019 года за долги будут начисляться пени!
15 декабря – работают центры обслуживания клиентов с 8.00 до 17.00 (кроме ЦОКа Куйбышевского района).
21 декабря – последний день приёма показаний ПУ через центры обслуживания и через специализированные ящики.
22 декабря – с 9.00 до 15.00 выездной центр обслуживания клиентов в ТРК «Космопорт».
26 и 27 декабря – центры обслуживания клиентов работают только с участниками акции «В новый год – без старых долгов!». ЦОК на ул.Луначарского, 56 работает в это время по срочным вопросам и выдаёт справки об отсутствии задолженности.
26 декабря – последний день приёма показаний ПУ через телефон 207-25-40, при оплате через Сбербанк и через личный кабинет на сайте samcomsys.ru. Просим наших абонентов не затягивать с передачей показаний и не откладывать это на последние дни.
27 декабря – последний день акции «В Новый год – без старых долгов», когда можно будет получить сладкий подарок и, зарегистрировавшись на сайте, поучаствовать в розыгрыше призов.
29 декабря – ЦОК по адресу: Луначарского,56 принимает абонентов только по неотложным вопросам и выдает справки об отсутствии задолженности.
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