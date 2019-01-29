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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

«РКС-Самара»: Более 100 миллионов рублей дополнительных вложений

29 января 2019 15:52
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В 2018 году начал действовать принцип реинвестирования арендной платы в сети водоснабжения и водоотведения.
В 2018 году начал действовать принцип реинвестирования арендной платы в сети водоснабжения и водоотведения.

В 2018 году «РКС-Самара» и городские власти достигли договоренности об увеличении вложений, направленных на улучшение сетей водоснабжения и водоотведения. Это будет возможно за счет реинвестирования арендной платы (РАП). По этому принципу, предусмотренному законодательством РФ, арендатор по согласованию с владельцем может вкладывать средства, предназначенные на выплату арендной платы, в улучшение состояния арендуемого имущества.

По договору аренды, «РКС-Самара» ежегодно перечисляли на счета МП «Самараводоканал» порядка 500 миллионов рублей в качестве платы за арендуемое имущество (сети, помещения, транспорт и т.д.). Сегодня общая сумма, перечисленная «РКС-Самара», в соответствии с действующим договором, превышает 3 миллиарда рублей.

В соответствии с действующим законодательством, на эти средства можно было отремонтировать и улучшить сети. Это и логично: деньги, заработанные на эксплуатации имущества, должны поддержать работоспособность данного имущества. Причем, что очень важно, механизм реинвестирования арендных платежей позволяет увеличить объем ремонтов, не повышая тариф для населения. Это еще одна сторона и преимущества реально действующего механизма частно-государственного партнерства.

Вопрос о РАП «РКС-Самара» ставят перед властью очень давно. В 2018 году удалось достичь взаимного понимания и использовать механизм на деле. На реинвестированные средства сотрудники «РКС-Самара» провели работы на пяти крупных объектах: санацию двух водоводов диаметром 500 и 900 мм по ул.Луначарского, перекладку водовода диаметром 900 мм по пр.К.Маркса, санацию коллектора в районе ул.Алма-Атинской, перекладку канализационных линий в п.Управленческий. Общая стоимость работ – около 105 миллионов рублей.

Сейчас по принципу РАП финансируются работы по перекладке канализационного коллектора в Куйбышевском районе, передает пресс-служба «РКС-Самара». 
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Комментарии



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