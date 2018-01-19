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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре устранено в кратчайшие сроки

19 января 2018 09:16
161
Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре устранено в кратчайшие сроки Режим теплоснабжения в 8 и 12 микрорайонах был нормализован.
Режим теплоснабжения в 8 и 12 микрорайонах был нормализован.

По состоянию на утро 19 января, все потребители «Предприятия тепловых сетей» в районе пересечения ул.Стара-Загора и пр.Кирова, где велось устранение повреждения теплосети, обеспечены услугой теплоснабжения по штатной схеме. Сварочные работы на объекте были завершены в 22:50 18 января, после чего совместно с коммунальными службами был произведен перевод потребителей с резервной на штатную схему подачи тепла. К 3:40 утра 19 января режим теплоснабжения в 8 и 12 микрорайонах был нормализован. Учитывая, что на устранение повреждений на теплосетях предусмотрено 24 часа, данные работы были выполнены значительно раньше нормативного срока.

Напомним, вчера, 18 января, специалистами «Предприятия тепловых сетей» было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм по ул.Стара-Загора (в районе пересечения с проспектом Кирова). Ситуацию осложняла рекламная конструкция, которая была расположена без согласования с «ПТС» в охранной зоне теплотрассы и мешала началу работ. Рекламный щит был демонтирован при активном содействии администрации Кировского района г.Самара. Год прокладки тепломагистрали -1993, предварительная причина порыва – внешняя коррозия. В ремонтных работах были задействованы 11 работников «ПТС» и 6 единиц техники. Все работы производились под контролем администрации г.о.Самара, сообщает ПТС.

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