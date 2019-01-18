Подходит к концу замена коллектора в Красноглинском районе Самары

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Напорная канализация, по которой стоки текут под давлением, по правилам организации водоотведения обязательно должна дублироваться параллельным коллектором. Однако в некоторых местах из-за сильного износа труб это правило не соблюдается. Так, в районе дачного массива «Нижние Дойки» более 10 лет назад дублирующая линия напорной канализации была выведена из эксплуатации из-за значительной степени износа трубопровода.При выходе из строя основной трубы коллектора может возникнуть вероятность неконтролируемого сброса стоков в Волгу. Для предотвращения такого развития ситуации, для приведения системы водоотведения в соответствие с нормами, «РКС-Самара» в конце 2018 года приступили к замене коллектора диаметром 600 мм. Всего будет уложено 1715 метров трубы. В январе 2019 года работы, стоимость которых составит более 40 млн. рублей, планируется завершить.Финансирование замены коллектора идёт по программе реинвестирования арендной платы, за счет платежей, которые «РКС-Самара» перечисляет МП г. Самары «Самараводоканал» в качестве платы за эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения города. После пуска второй линии напорной канализации не только повысится надежность работы этого участка, но и сократится использование электроэнергии, уменьшится нагрузка на оборудование канализационной насосной станции и на сети.