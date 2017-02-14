«ПТС» выполняет плановую замену теплосети на ул.Н. Панова в Самаре

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Специалисты «Предприятия тепловых сетей» приступили к плановой замене участка теплосети диаметром 700 мм на пересечении ул.Н.Панова и ул.Гая. В ремонтных работах задействованы 15 работников предприятия и 10 единиц техники.Всем потребителям, получающим услугу теплоснабжения по ремонтируемой магистрали, предложено перейти на резервную схему теплоснабжения. В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы на объекте сегодня, 14 февраля.