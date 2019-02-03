Открыт аккаунт компании «Газпром межрегионгаз Самара» в Twitter
3 февраля 2019 11:38
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Открыт аккаунт компании «Газпром межрегионгаз Самара» в Twitter. С 1 января 2019 г. компания начала самостоятельно принимать от населения платежи за газ на всей территории Самарской области.
Фото pixabay.com
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