Один из крупнейших УК-должников Самары оплатил свой долг за тепло
29 декабря 2017 11:49
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По информации «ЭнергосбыТ Плюс Самара», сегодня АО «ПЖРТ Промышленного района» погасило задолженность за потребленную в 2017 году тепловую энергию. В результате энергосбытовая компания исключила данную управляющую компанию из списка клиентов, в отношении которых энергетики намерены инициировать процедуру банкротства.
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