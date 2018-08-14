Нестандартный способ напоминания о коммунальных долгах
14 августа 2018 17:15
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Так 8 августа у входа в УК «ГУЖФ» установили «пирамиду должника».
Сразу после установки представители «ГУЖФ» изъявили готовность оформить гарантийное письмо об оплате долга, передает «СО» ОНЛАЙН ©.
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