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На совещании идёт подробный разбор по всем факторам, влияющим на качество атмосферного воздуха, сохранение чистоты водоемов и почв, а также внедрении системы государственного экологического мониторинга.
В Новокуйбышевске ‪Дмитрий Азаров‬ проводит региональное совещание "Об основных направлениях экологического развития СО"
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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Нестандартный способ напоминания о коммунальных долгах

14 августа 2018 17:15
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8 августа у входа в УК «ГУЖФ» установили «пирамиду должника».
«РКС-Самара» продолжает использовать нестандартный способ напоминания о коммунальных долгах

Так 8 августа у входа в УК «ГУЖФ» установили «пирамиду должника».

Сразу после установки представители «ГУЖФ» изъявили готовность оформить гарантийное письмо об оплате долга, передает «СО» ОНЛАЙН ©
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Комментарии



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