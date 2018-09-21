Названы примерные сроки, когда в Самаре дадут отопление
21 сентября 2018 09:39
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Отопление в Самаре могут дать в конце сентября. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщил председатель гордумы Алексей Дёгтев, пишет 63.ру.
«В случае если пониженная температура будет держаться дольше трех дней, то дома и социальные объекты подключат к теплу не позднее 25–27 сентября», — рассказал Дегтев.
Постановление о старте отопительного сезона в Самаре должна подписать глава города. Как правило, это происходит, когда температура воздуха на улице не поднимается выше 8 градусов в течение трех суток.
В 2017 году дома жителей Самары начали отапливать с 30 сентября. Сезон закончился 28 апреля.
Фото pixabay.com
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