Начальник облМЧС доложил руководству МЧС России о работе по ликвидации последствий нарушения теплоснабжения в Самаре

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Утром 24 января в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялось совещание о ходе работ по ликвидации последствий нарушения теплоснабжения в г. Самаре. В нем приняли участие начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы, глава г.о. Самараи заместитель председателя Правительства Самарской областиПо состоянию на 07.00 без теплоснабжения и горячего водоснабжения остаются потребители 338 многоквартирных жилых домов с общим количеством населения более 62 тысяч человек и 36 социально-значимых объектов без круглосуточного пребывания людей. Теплоснабжение 133 многоквартирных жилых домов и 5 социально-значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей осуществляется по резервной схеме (с обратного трубопровода).Администрацией г.о. Самара данная ситуация признана чрезвычайной в границах Кировского и Промышленного внутригородских районов города. На базе образовательных учреждений развернуты 5 пунктов временного размещения общей вместимостью 2060 человек, принимаются меры по обеспечению населения резервными источниками обогрева, выдано 219 обогревателей.На месте проведения аварийно-ремонтных работ находятся оперативные группы Главного управления МЧС России по Самарской области и Центра управления в кризисных ситуациях. Развернут оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций Главного управления.В медицинских учреждениях (5 объектов) с круглосуточным пребыванием людей организовано дежурство личного состава территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Самара, так же личным составом проводится обход жилого сектора.Для работы с населением и оказанию информационной поддержки о складывающейся ситуации, организована работа телефона «Горячей линии» на базе «Телефона доверия» Главного управления МЧС России по Самарской области.Аварийно-ремонтные работы проводятся силами Предприятия тепловых сетей в составе 18 человек, 8 единиц техники.В 4 часа 30 минут начаты сварочные работы по ремонту поврежденного участка трубопровода (наложение латки размером 1×1 метр). Сварочные работы завершены в 7 часов 00 минут 24.01.2019, проводится заполнение системы теплоносителем.Планируемое время восстановления теплоснабжения потребителей – 16 час 00 мин. 24.01.2019 г.На месте проведения работ задействованы силы и средства в составе 75 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 52 человека, 3 единицы техники, сообщает облМЧС.