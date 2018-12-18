На улице Физкультурной сотрудники «РКС-Самара» проводят масштабные ремонтные работы на водоводе

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В декабре «РКС-Самара» приступили к ремонтным работам на двух водоводах диаметром 600 и 900 мм, снабжающих питьевой водой часть Промышленного и Кировского районов. Они были построены в 1956 и 1972 годах соответственно. Произведена замена двух задвижек, выработавших свой ресурс, усилены стыковые соединения водоводов.Сейчас проводится восстановление разрушенного стыка на водоводе д-900, в связи с чем возможно кратковременное снижение давления холодной воды в небольшой части Кировского и Промышленного районов по улицам Победы, Физкультурной, Товарной и Зубчаниновскому шоссе.Жителям этого района приносят извинения за доставленные неудобства. Сотрудники «РКС-Самара» делают всё возможное, чтобы питьевая вода поступала в дома бесперебойно и с нужным давлением. Работы, которые сейчас производятся, позволят в дальнейшем проводить ремонты без отключения водоснабжения, так как эти водоводы дублируют друг друга, в аварийной ситуации подача воды жителям будет прерываться лишь на время переключения режимов водоснабжения.