На ул.Луначарского в Самаре меняют два водовода бестраншейным способом
6 сентября 2018 10:23
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Сразу два крупных водовода диаметром 500 и 900 мм меняют на улице Луначарского на участке от ул. Гая до Московского шоссе. Компания-подрядчик меняет трубы бестраншейным способом, что позволяет экономить время и по максимуму сохранять новое асфальто-бетонное покрытие улицы Луначарского, которая была открыта для движения в 2018 году после капитального ремонта.
При бестраншейном методе специальный нож разрезает старый водовод, что позволяет завести туда новую полиэтиленовую трубу того же диаметра через специальные котлованы. Сейчас рабочие восстанавливают водовод диаметром 500 мм. Меньше чем за неделю уложено 214 метров новых труб, это больше двух третей всего участка.
В скором времени начнется перекладка водовода диаметром 900 мм - под землю предстоит завести 385 метров новых труб. Оба водовода были построены в 60 годах прошлого века, из-за сильной изношенности один из них (д-500) пришлось вывести из эксплуатации на несколько лет. После ремонта работать будут обе трубы, это должно повысить надежность и бесперебойность водоснабжения части Октябрьского, Железнодорожного, Самарского районов Самары, включая несколько тепловых узлов. Работы планируется завершить до 21 сентября.
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