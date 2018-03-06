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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

На ул. Стара-Загора в Самаре ликвидируют утечки на водопроводных линиях

6 марта 2018 13:19
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На ул. Стара-Загора в Самаре ликвидируют утечки на водопроводных линиях Работы ведутся двумя бригадами аварийно-восстановительных работ СКС.
Работы ведутся двумя бригадами аварийно-восстановительных работ СКС.

Сегодня, 6 марта, на улице Стара-Загора, в районе домов 56 и 121 произошли две утечки на водопроводных линиях д-300 и д-200. Разлилась водопроводная вода, сообщают «Самарские коммунальные системы».
Внастоящее время до окончания работ отключены от холодного водоснабжения восемь домов по Стара-Загоре: 113а, 121, 123, 125, 127, 131, 131а, 133.
Бойлер с питьевой водой по адресу: Стара-Загора, 113 а.

Работы ведутся двумя бригадами аварийно-восстановительных работ СКС.
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