На проезжей части ул. Стара-Загоры в Самаре произошел потоп
6 марта 2018 11:28
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Сегодня утром, 6 марта в Самаре на улице Стара-Загоре произошла серьезная коммунальная авария, в результате которой оказался затопленным участок проезжей части от улицы 22 Партсъезда до улицы Ново-Вокзальной.
Как сообщают в компании «СКС», специалисты уже выехали на место аварии. Они будут проводить пробное отключение и затем переподключат дома к водоснабжению. На данный момент выясняется, какие дома остались без воды.
А пока автомобилистам рекомендуется объезжать затопленный участок дороги другими путями, пишет 63.ру.
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