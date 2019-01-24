На месте нового прорыва трубы на Стара-Загоре завершили сварочные работы
24 января 2019 09:45
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В Самаре продолжают ликвидировать крупную коммунальную аварию. Сегодня утром рабочие завершили сварку трубы и готовятся заполнять систему.
"Работы на ул. Ташкентская ведутся в круглосуточном режиме. По информации "ПТС" в 7.00 завершены сварочные работы. Повторно приступили к заполнению системы. Ориентировочное время заполнения до 11.00, - сообщил в Твиттере замглавы города Владимир Василенко.
По информации городской администрации, подача тепла начнется примерно в 16.00. Управляющие компании должны быть готовы к пуску отопления с 12.00.
А пока в городе развернули пункты временного размещения:
технический лицей им. С.П. Королева, ул. Воронежская, 232;
МБОУ СОШ №139, ул. Солнечная,19;
МБОУ СОШ №149, ул. Солнечная, 27;
МБОУ СОШ №47, ул. Г. Димитрова,39;
МБОУ СОШ №77, ул. Стара-Загора, 269.
Школы № 139, 149, а также гимназию №1 перевели на дистанционное обучение, пишет "Волжская коммуна".
Напомним, крупная коммунальная авария произошла днем 22 января. Прорвало трубу на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентская. Отопления лишились около 500 домов. Несколько школ закрыли, а 11 пострадавших обращались в больницу с ожогами. Трубу отремонтировали и уже готовились пускать тепло в дома, но поздно вечером 23 января произошел второй прорыв. В городе объявили режим ЧС, по домам разносят обогреватели.
Фото: Департамент информполитики региона.
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