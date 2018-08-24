На городских очистных канализационных сооружениях Самары побывали представители Общественной палаты Российской Федерации

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Это был очень важный контрольный визит. Члены Общественной палаты Российской Федерации должны были не просто проверить работу ГОКС. Их главной целью была оценка изменений, которые здесь произошли за время работы «РКС-Самара», и состоятельности компании как концессионера. Возглавлял работу группы один из самых больших профессионалов сферы ЖКХ страны, инженер и технолог с огромным опытом работы, бывший мэр Воркуты И.Л. Шпектор. Его оценка является не только экспертной, а во многом определяющей для дальнейшей судьбы проектов, которые попали в поле зрения Общественной палаты.Комиссия не просто осмотрела объект. Руководителям и сотрудникам «РКС-Самара» были заданы десятки вопросов: от стоимости оборудования до результатов гидробиологического контроля за последние несколько дней и летний период в целом. Проверяющие заглянули даже в те помещения, которые не планировались к показу и куда ни разу не заглядывали посторонние. Проверка была многоуровневая, очень тщательная и профессиональная.Подводя итоги пребывания комиссии на объекте, Игорь Леонидович поделился своими впечатлениями: «Вообще, я против концессионных соглашений. Приходят компании, которые, прежде всего, думают об экономике и только потом о технологиях. Здесь, к РКС в Самаре у меня вопросов никаких нет. Я вижу, что компания, в отличие от многих других, во главу угла ставит инженерию, технологии, а уже за ними идёт экономика. Они прекрасно понимают какой экономический и производственный эффект даёт то или иное внедрение, реконструкция. И это очень правильно. Инвестор так и должен поступать: реализовывать амбициозные проекты, внедрять новые технологии».По результатам посещения ГОКС на совместном заседании комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам и комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ были озвучены задачи развития, которые стоят перед «РКС-Самара». «Пути решения этих задач руководство видит, никаких нерешаемых проблем здесь быть не должно. Правда, задачи эти такого уровня, что в одиночку, без участия власти с ними не справиться, – отметил Шпектор. – А в целом я за город спокоен. Работа РКС в Самаре – тот редкий случай, когда люди знают, что делают. Здесь работают профессионалы высочайшего класса. Город в надёжных руках».За время работы в Самаре РКС выполнили мероприятия по реконструкции городских очистных канализационных сооружений на сумму, близкую к 900 миллионам рублей. Еще более миллиарда рублей в рамках выполнения инвестиционной программы были направлены на реконструкцию станций водоподготовки и сетей водоснабжения и водоотведения.