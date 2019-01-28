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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

На Молодёжной, 8 в Самаре тепло поступило во все однокомнатные квартиры

28 января 2019 10:54
112
На Молодёжной, 8 в Самаре тепло поступило во все однокомнатные квартиры
Ведутся работы по подключению двухкомнатных.

На Молодёжной, 8 в Самаре тепло поступило во все 1-комнатные квартиры, ведутся работы по подключению 2-комнатных. Глава Самары Елена Лапушкина поручила директору УК оставаться здесь до тех пор, пока не будет подключена последняя квартира

Также Лапушкина поручила департамента городского хозяйства привлечь максимум ресурсов, чтобы завершить подключение домов в Промышленном районе. А руководству района - лично контролировать отработку обращений жителей управляющими компаниями.


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