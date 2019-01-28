На Молодёжной, 8 в Самаре тепло поступило во все однокомнатные квартиры

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На Молодёжной, 8 в Самаре тепло поступило во все 1-комнатные квартиры, ведутся работы по подключению 2-комнатных. Глава Самары Елена Лапушкина поручила директору УК оставаться здесь до тех пор, пока не будет подключена последняя квартираТакже Лапушкина поручила департамента городского хозяйства привлечь максимум ресурсов, чтобы завершить подключение домов в Промышленном районе. А руководству района - лично контролировать отработку обращений жителей управляющими компаниями.