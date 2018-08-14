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Новости /  Благоустройство /  ЖКХ  

Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ

14 августа 2018 11:00
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Минэкономразвития предложило повысить тарифы ЖКХ
Изменения связаны с повышением НДС.

Минэкономразвития внесло предложение увеличить тарифы ЖКХ в два этапа. В ведомстве отмечают, что изменения связаны с повышением НДС и рост тарифов должен соответствовать изменению инфляции, сообщает "ФедералПресс".

Так, в начале следующего года увеличение должно произойти на 1,7%. С 1 июля повышение тарифов составит не 4%, а 2,4%. В итоге расходы коммунального комплекса в 2019 году могут вырасти на 16 миллиардов рублей.
Предложение прорабатывается и пока окончательного решения не принято, пишет Ведомости.

 


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