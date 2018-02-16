МУП «ЖЭС» возглавил антирейтинг должников за тепло среди действующих компаний Самарской области

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Название организации Город Размер задолженности (млн. руб.) ООО «УК ВАСКО» Самара 792,3 МУП «ЖЭС» Сызрань 648,1 ООО «Департамент ЖКХ г.Тольятти» Тольятти 426,2

15 февраля Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил в Арбитражный суд Самарской области иск на банкротство МУП «ЖЭС». Напомним, что это уже не первое аналогичное обращение теплоэнергетиков в отношении основного перепродавца тепловой энергии в городе Сызрань. Прежние иски отзывались в связи с погашением муниципальным предприятием просуженной задолженности. На этот раз МУП «ЖЭС» необходимо будет погасить долг за тепловую энергию, произведенную на Сызранской ТЭЦ в январе-апреле 2017 года, в размере около 300 млн. рублей, сообщает Т Плюс Самара.По состоянию на 1 февраля 2018 года, общая задолженность МУП «ЖЭС» перед энергетиками составляет 648,1 млн. рублей. По сравнению с аналогичным показателем на 1 февраля 2017 года размер долга вырос на 21,5%, или на 139,7 млн. рублей. Следует отметить, что оплату за тепло муниципальное предприятие производит только под угрозой банкротства. Руководство «ЭнергосбыТ Плюс Самара» проинформировало о подаче иска на банкротство МУП «ЖЭС» главу городского округа Сызрань и Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области.В целом, по данным Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», задолженность потребителей тепловой энергии, произведенной на ТЭЦ и ГРЭС «Т Плюс» в Самарской области, к 1 февраля 2018 года достигла 8,7 млрд. рублей. По сравнению с аналогичным показателем на 1 февраля 2017 года размер долга вырос на 5%, или на 429,3 млн. рублей. Наихудшие показатели по платежной дисциплине демонстрируют потребители тепловой энергии в Сызрани и Тольятти.Список наиболее злостных неплательщиков (юридических лиц) Самарской области (по данным на 1 февраля 2018 года):